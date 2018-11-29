- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "مدني الجوف": نتابع مستجدات الحالة الجوية وندعو للحيطة والحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي لـ"الخليج 365" قائلاً: إن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يُتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق السعودية؛ ومنها منطقة الجوف؛ بدءاً من نهاية الأسبوع الجاري، والتي يُتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل: (سكاكا، دومة الجندل، طبرجل، بالإضافة للمناطق الحدودية مع الأردن، ونواحي القريات وشرقها).
وأهاب "الضويحي" بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
كما أكد أن مديرية الدفاع المدني، اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد، والتهيؤ، ورفع الجاهزية؛ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني؛ بناء على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
"مدني الجوف": نتابع مستجدات الحالة الجوية وندعو للحيطة والحذرفهد الغبيوي الخليج 365 2018-11-29
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي لـ"الخليج 365" قائلاً: إن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يُتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق السعودية؛ ومنها منطقة الجوف؛ بدءاً من نهاية الأسبوع الجاري، والتي يُتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل: (سكاكا، دومة الجندل، طبرجل، بالإضافة للمناطق الحدودية مع الأردن، ونواحي القريات وشرقها).
وأهاب "الضويحي" بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
كما أكد أن مديرية الدفاع المدني، اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد، والتهيؤ، ورفع الجاهزية؛ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني؛ بناء على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
09:48 AM
طالَبهم بعدم المجازفة بالأرواح ومتابعة التعليمات والإرشادات الصادرة
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي لـ"الخليج 365" قائلاً: إن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يُتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق السعودية؛ ومنها منطقة الجوف؛ بدءاً من نهاية الأسبوع الجاري، والتي يُتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل: (سكاكا، دومة الجندل، طبرجل، بالإضافة للمناطق الحدودية مع الأردن، ونواحي القريات وشرقها).
وأهاب "الضويحي" بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
كما أكد أن مديرية الدفاع المدني، اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد، والتهيؤ، ورفع الجاهزية؛ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني؛ بناء على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "مدني الجوف": نتابع مستجدات الحالة الجوية وندعو للحيطة والحذر ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني الجوف": نتابع مستجدات الحالة الجوية وندعو للحيطة والحذر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .