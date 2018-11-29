"مدني الجوف": نتابع مستجدات الحالة الجوية وندعو للحيطة والحذر

محمد بن مسعود - الدمام - طالَبهم بعدم المجازفة بالأرواح ومتابعة التعليمات والإرشادات الصادرة

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي لـ"الخليج 365" قائلاً: إن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يُتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق السعودية؛ ومنها منطقة الجوف؛ بدءاً من نهاية الأسبوع الجاري، والتي يُتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل: (سكاكا، دومة الجندل، طبرجل، بالإضافة للمناطق الحدودية مع الأردن، ونواحي القريات وشرقها).

وأهاب "الضويحي" بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.

كما أكد أن مديرية الدفاع المدني، اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد، والتهيؤ، ورفع الجاهزية؛ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني؛ بناء على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.