بالفيديو.. بقرة بحجم الفيل "غير مرحّب بها" في أي مسلخ

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محمد بن مسعود - الدمام - اشتُهرت بقرة بحجم الفيل على الإنترنت، وباتت حديث المواقع الاجتماعية، بعد ظهورها في مجموعة من التسجيلات جرى تصويرها غربي أستراليا.
وقال موقع "سكاي نيوز": إن البقرة المدعوة "كنيكرز"، تبلغ من العمر 7 سنوات، ولاقت شهرة كبيرة بسبب حجمها غير الطبيعي.
وذكر الموقع، نقلاً عن مالك البقرة، أن حجمها الكبير جعلها غير مرحّب بها في أي مسلخ؛ مما سيجعلها تعيش عمراً أطول.
وبثت وكالة "أسوشيتد برس" شريط فيديو عن البقرة العملاقة.
وتشير تقارير وسائل الإعلام الأسترالية إلى أن كنيكرز هي الأطول في البلاد؛ حيث يناهز طولها طول نجم كرة السلة مايكل جوردان؛ مضيفة أنها تزن 1.4 طن؛ أي مثل وزن سيارة "ميني كوبر".
ويقول مالكها جيف بيرسون، الذي يملك ضيعة في بحيرة بريستون جنوب غربي مدينة بيرث: إن وزن كنيكرز الثقيل جداً لا يسمح بذبحها.
وأضاف أن "كل مَن في الضيعة يعرف متى تتحرك هذه البقرة؛ لأنها فعلاً مثيرة للانتباه والأنظار". وتابع: "كنيكرز محظوظة جداً لأنها ستعيش عمرها الكامل ولن تتعرض للذبح".
بالفيديو.. بقرة بحجم الفيل "غير مرحّب بها" في أي مسلخصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
اشتُهرت بقرة بحجم الفيل على الإنترنت، وباتت حديث المواقع الاجتماعية، بعد ظهورها في مجموعة من التسجيلات جرى تصويرها غربي أستراليا.
وقال موقع "سكاي نيوز": إن البقرة المدعوة "كنيكرز"، تبلغ من العمر 7 سنوات، ولاقت شهرة كبيرة بسبب حجمها غير الطبيعي.
وذكر الموقع، نقلاً عن مالك البقرة، أن حجمها الكبير جعلها غير مرحّب بها في أي مسلخ؛ مما سيجعلها تعيش عمراً أطول.
وبثت وكالة "أسوشيتد برس" شريط فيديو عن البقرة العملاقة.
وتشير تقارير وسائل الإعلام الأسترالية إلى أن كنيكرز هي الأطول في البلاد؛ حيث يناهز طولها طول نجم كرة السلة مايكل جوردان؛ مضيفة أنها تزن 1.4 طن؛ أي مثل وزن سيارة "ميني كوبر".
ويقول مالكها جيف بيرسون، الذي يملك ضيعة في بحيرة بريستون جنوب غربي مدينة بيرث: إن وزن كنيكرز الثقيل جداً لا يسمح بذبحها.
وأضاف أن "كل مَن في الضيعة يعرف متى تتحرك هذه البقرة؛ لأنها فعلاً مثيرة للانتباه والأنظار". وتابع: "كنيكرز محظوظة جداً لأنها ستعيش عمرها الكامل ولن تتعرض للذبح".
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
10:24 AM
اشتُهرت بقرة بحجم الفيل على الإنترنت، وباتت حديث المواقع الاجتماعية، بعد ظهورها في مجموعة من التسجيلات جرى تصويرها غربي أستراليا.
وقال موقع "سكاي نيوز": إن البقرة المدعوة "كنيكرز"، تبلغ من العمر 7 سنوات، ولاقت شهرة كبيرة بسبب حجمها غير الطبيعي.
وذكر الموقع، نقلاً عن مالك البقرة، أن حجمها الكبير جعلها غير مرحّب بها في أي مسلخ؛ مما سيجعلها تعيش عمراً أطول.
وبثت وكالة "أسوشيتد برس" شريط فيديو عن البقرة العملاقة.
وتشير تقارير وسائل الإعلام الأسترالية إلى أن كنيكرز هي الأطول في البلاد؛ حيث يناهز طولها طول نجم كرة السلة مايكل جوردان؛ مضيفة أنها تزن 1.4 طن؛ أي مثل وزن سيارة "ميني كوبر".
ويقول مالكها جيف بيرسون، الذي يملك ضيعة في بحيرة بريستون جنوب غربي مدينة بيرث: إن وزن كنيكرز الثقيل جداً لا يسمح بذبحها.
وأضاف أن "كل مَن في الضيعة يعرف متى تتحرك هذه البقرة؛ لأنها فعلاً مثيرة للانتباه والأنظار". وتابع: "كنيكرز محظوظة جداً لأنها ستعيش عمرها الكامل ولن تتعرض للذبح".
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المصدر : الخليج 365
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