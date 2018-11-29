السعودية اليوم / 611 مستفيد ومستفيدة من البرنامج التدريبي "أتقن 4" في تقني القصيم

بريدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أمس، تدريب وتأهيل 611 مواطناً ومواطنة في ختام الأسبوع الرابع من برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 4" في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أن البرنامج تم تنفيذه في الكليات التقنية للبنين ببريدة وعنيزة والرس والمذنب، وكليات التقنية للبنات في بريدة والرس، والمعاهد الصناعية الثانوية بعنيزة والمذنب والعمارة والتشييد برياض الخبراء، مشيراً إلى أن التسجيل بالبرنامج مستمر عبر الرابط https://ctc.tvtc.gov.sa.وأضاف المذن أن برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 4" يواصل نجاحه كأحد أهم برامج المسئولية الاجتماعية بالمؤسسة وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية ورفع كفاءتهم في المجالات التقنية والمهنية والمهن النسائية كالتجميل وغيرها.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كانت قد أعلنت عن 21 دورة متخصصة ضمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن 4" والمنفذ في الكليات والمعاهد المنتشرة على مستوى المملكة منذ 26 صفر الماضي، وتشتمل على عدة برامج تدريبية.// انتهى //10:14ت م0020