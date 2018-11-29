السعودية اليوم / وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة يرأس الاجتماع الـ 19 لمجلس إدارة الجمعية



الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

ترأس معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهيد أن الاجتماع استعرض العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، وأُتُخِذَ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أهمها، اعتماد مجموعة من الأدلة والإجراءات لمفوضيات المراحل وتنمية القيادات وتنمية العضوية والشؤون الإدارية، واستعرض المجلس منجزات الجمعية للعام 1439هـ، كما استعرض المشاركة في الجامبوري العالمي الـ24 في أمريكا، وتم عرض تقرير عن أداة التقييم العالمي ( GAST ) .

// انتهى //

10:12ت م

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الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسترأس معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس، الاجتماع الـ 19 لمجلس إدارة الجمعية بمكتبه في الوزارة بالرياض.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهيد أن الاجتماع استعرض العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، وأُتُخِذَ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أهمها، اعتماد مجموعة من الأدلة والإجراءات لمفوضيات المراحل وتنمية القيادات وتنمية العضوية والشؤون الإدارية، واستعرض المجلس منجزات الجمعية للعام 1439هـ، كما استعرض المشاركة في الجامبوري العالمي الـ24 في أمريكا، وتم عرض تقرير عن أداة التقييم العالمي ( GAST ) .// انتهى //10:12ت م0019

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