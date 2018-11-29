السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للهند بالعودة إلى مفاوضات السلام لحل الخلافات العالقة بين البلدين سلمياً.

واهتمت بوضع باكستان والهند حجر الأساس لمعبر حدودي جديد من شأنه أن يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأخبرت عن اهتمام المجتمع الدولي بمعرض الدفاع الدولي الجاري حالياً في مدينة كراتشي الباكستانية بمشاركة المئات من الشركات المصنعة للأسلحة والمعدات الحربية الحديثة.

وأشارت إلى تخطيط سلطات البيئة في باكستان لوضع خطة شاملة لمعالجة التلوث الجوي في المدن الصناعية الكبرى.

وتناقلت تصريحات الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي أشاد بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه جنوب آسيا وعدها نقطة تحول بالنسبة لأفغانستان.

وعرجت على استمرار احتجاجات العمال في إيران ضد الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

واهتمت بتأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن أي محاولة لتقويض علاقة الصداقة التي تربط بين الصين وباكستان سيكون مصيرها الفشل.

// انتهى //

10:05ت م

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إسلام آباد 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للهند بالعودة إلى مفاوضات السلام لحل الخلافات العالقة بين البلدين سلمياً.واهتمت بوضع باكستان والهند حجر الأساس لمعبر حدودي جديد من شأنه أن يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأخبرت عن اهتمام المجتمع الدولي بمعرض الدفاع الدولي الجاري حالياً في مدينة كراتشي الباكستانية بمشاركة المئات من الشركات المصنعة للأسلحة والمعدات الحربية الحديثة.وأشارت إلى تخطيط سلطات البيئة في باكستان لوضع خطة شاملة لمعالجة التلوث الجوي في المدن الصناعية الكبرى.وتناقلت تصريحات الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي أشاد بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه جنوب آسيا وعدها نقطة تحول بالنسبة لأفغانستان.وعرجت على استمرار احتجاجات العمال في إيران ضد الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.واهتمت بتأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن أي محاولة لتقويض علاقة الصداقة التي تربط بين الصين وباكستان سيكون مصيرها الفشل.// انتهى //10:05ت م0018

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