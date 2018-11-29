السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تواصل تنفيذ برنامج "لحمة وطن"

الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد أمس، المحاضرة الخامسة في برنامج "لُحمة وطن" في جامع الأمير عبدالعزيز بن مساعد، بعنوان: "خطورة الفتن والخروج منها"، ألقاها الدكتور أحمد بن جزاع الرضيمان.وأشار الدكتور الرضيمان إلى أن كثرة الفتن من العلامات التي أخبر عنها المصطفى ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأن على المسلم تجنّب هذه الفتن؛ لأنها كلمة مشتركة تقع على معانٍ كثيرة أبرزها الشرك بالله عز وجل وهو أعظم الفتن، كما شرح كيف تكون الفتنة بالمال والأولاد، بمعنى أنها اختبار وامتحان حتى يتبين من يستعين بالأموال والأولاد في طاعة الله ومن يقوم بحق الله ويتجنب الفتن ويقف عند حدود الله، ممّن ينحرف عن ذلك ويتبع هواه.وشدد على أن الواجب في الشريعة الإسلامية هو كلّ ما أمر به الدين الإسلامي، حيث يُثاب الشخص بتأديته ويعاقب بتركه إلا بعذر، مؤكداً على حماية المواطنين وتنقية عقولهم من الأفكار الدخيلة المنحرفة، والالتزام بطاعة الحاكم بالمعروف، والتعاون معه لتحقيق مصالح الوطن ومواطنيه.يذكر أن برنامج "لحمة وطن" تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جميع فروعها بمختلف مناطق المملكة؛ لنشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //10:04ت م0017