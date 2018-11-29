سياسي / الخارجية البحرينية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مجمع شركة أمن بريطانية خاصة في كابول
المنامة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين اليوم، التفجير الإرهابي الذي استهدف مجمع شركة أمن بريطانية خاصة في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع المملكة المتحدة وجمهورية أفغانستان الإسلامية في مكافحة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وأعربت الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.
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