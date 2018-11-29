السعودية اليوم / جامعة نجران تنظم ورشة عمل عن مفهوم "الإرشاد الأكاديمي"

نجران 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة في كلية اللغات والترجمة أمس، ورشة عمل بعنوان "الإرشاد الأكاديمي .. مفهومه وأهدافه"، استهدفت الطالبات، وذلك بمقر الكلية.وهدفت الورشة إلى توضيح مفهوم الإرشاد الأكاديمي وآلية عمله وأهدافه والتعريف ببعض السلوكيات الخاطئة الصادرة من الطالبات وطرق علاجها، وتنمية روح العمل والإنجاز لدى الطالبات عن طريق قصة ملهمة عن شخصيات استطاعت التغلب على صعوبات الحياة والوصول للنجاح.وتطرقت الورشة إلى عدة محاور أهمها ماهية وحدة الإرشاد الأكاديمي بالجامعة ورسالتها وأهدافها ومجالات عملها، إضافة إلى طريقة الاستفادة من منصة الإرشاد الأكاديمي وكيفية استخدامها، وذكر بعض المخالفات والسلوكيات الخاطئة والعقوبات المترتبة عليها، وكيفية معالجتها بالطرق السليمة والصحيحة.//انتهى//10:02ت م0015