السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من مساع أمريكية لتغيير معالم حل الدولتين وتقويض الثوابت بسحب قضيتي القدس واللاجئين من على طاولة المفاوضات.وأشارت الصحف إلى تأكيد الرئيس الأمريكي أن السبب الوحيد لبقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حاليا هو إسرائيل ،مشيرا إلى تراجع أهمية بترول المنطقة كمكسب رئيس للوجود الأمريكي.وأخبرت الصحف أن أمريكا أبلغت مجلس الأمن أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن، وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أوائل ديسمبر المقبل.واهتمت بالتدريب البحري الجوي المشترك "ميجوزا-7"نفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص غرب جزيرة كريت اليونانية.وعرجت الصحف على توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع لتلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة الفريق عبد المنعم التراس.ودوليا نوهت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بإلغاء لقائه الثنائي المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن خلال قمة مجموعة في الأرجنتين نهاية الأسبوع، بسبب احتجاز حرس السواحل الروسي السفن الأوكرانية.وذكرت أن العاصمة الفرنسية باريس تترقب موجة جديدة من الاحتجاجات، حيث وجهت حركة «السترات الصفراء» دعوة إلى كل أبناء الشعب الفرنسي إلى تنظيم اعتصامات ومظاهرات احتجاجية حاشدة في شارع الشانزليزيه يوم بعد غد السبت.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل وإصابة 29 في انفجار ضرب الأجزاء الشرقية من العاصمة الأفغانية كابول.// انتهى //09:56ت م0013