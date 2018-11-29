سياسي / جورجيا تنتخب أول رئيسة لها
تبليسي 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
أعلنت لجنة الانتخابات في جورجيا اليوم، أن وزيرة الخارجية السابقة سالومي زورابيشفيلي فازت في الانتخابات الرئاسية في جورجيا لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وقالت اللجنة إن زورابيشفيلي 66/ عامًا/ حصلت على 6ر59% بعد فرز 99 % من الأصوات، في حين أن منافسها، جريجول فاشادزه، وهو أيضًا وزير خارجية سابق، حصل على 4ر40% في الانتخابات التي جرت أمس.
وذكرت زورابيشفيلي "اتخذت البلاد قرارًا أساسيًا اليوم.. نحن جميعا قلنا بشكل قاطع وحازم لا للماضي". وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات 66% من إجمالي عدد الناخبين البالغ عددهم 5ر3مليون.
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