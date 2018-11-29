شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية النيجر يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) غادر الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر جدة اليوم (الخميس)، وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الملك عبد العزيز الدولي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

غادر الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر جدة اليوم (الخميس)، وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الملك عبد العزيز الدولي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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