السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج اليوم، وبحثه مع نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات التابع لدائرة العمل الأوروبي بيدرو سيرانو دي هارو سوريانو، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا، المساهمة الأوروبية في برامج دمج وإحلال عناصر التشكيلات المسلحة.وأشارت إلى مصادقة مجلس النواب الليبي، على التعديل العاشر والحادي عشر على نص الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، وعلى قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، المشتمل على التعديل العاشر على وثيقة الإعلان الدستوري على ثلاث مواد.وتطرقت صحف الخميس إلى تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن يكون لها موقف موحد وإيجابي حيال الشأن الليبي، وإشادته بالدور الإيجابي لبعض دول الاتحاد الأوروبي في القضية الليبية، مبينة أن ذلك جاء خلال لقاء سفير مملكة أسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل، لمناقشة المشهد السياسي والأمني والاقتصادي العام في ليبيا.ونوهت بتصريحات وزير الداخلية فتحي باشا آغا خلال لقاؤه ونائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بالاتحاد الأوروبي بادرو هادر، أن استقرار ليبيا من مصلحة دول حوض المتوسط خاصة، ودول الاتحاد الأوروبي عامة.ونقلت صحف ليبيا تأكيد نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، على التزام البعثة بضمان المشاركة الكاملة للمرأة في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، مضيفة أن "البعثة توفر مساحة لمشاركة النساء في العملية السياسية والمصالحة الوطنية وفي المسار الانتخابي والمشاورات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية".// انتهى //09:00ت م0010