السعودية اليوم / "فضل الصدق" محاضرة بتعاوني جنوب حائل

عام / "فضل الصدق" محاضرة بتعاوني جنوب حائل

حائل 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل الأحد القادم، محاضرة بعنوان "فضل الصدق" بعد صلاة المغرب.

وتأتي المحاضرة التي يلقيها سالم بن خميس الثويني بمسجد الزيد ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى //

08:58ت م

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حائل 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل الأحد القادم، محاضرة بعنوان "فضل الصدق" بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرة التي يلقيها سالم بن خميس الثويني بمسجد الزيد ضمن مناشط المكتب التوجيهية.// انتهى //08:58ت م0009

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