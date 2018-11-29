

جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

غادر فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر جدة اليوم.

وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

// انتهى //

08:31ت م

0007



جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسغادر فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر جدة اليوم.وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.// انتهى //08:31ت م0007

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / رئيس جمهورية النيجر يغادر جدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .