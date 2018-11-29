السعودية اليوم / "الإسلام جماعة واحدة لا جماعات" محاضرة في السيح غداً

عام / "الإسلام جماعة واحدة لا جماعات" محاضرة في السيح غداً

السيح 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

يقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج غداً، محاضرة بعنوان "الإسلام جماعة واحدة لا جماعات"، يلقيها المدرس بالمسجد النبوي الدكتور صالح بن سعد السحيمي، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع القرطبي في حي المنتزه بمدينة السيح.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسة المناشط الدعوية التي ينظمها المركز لتبصير المجتمع وإثراء المعرفة.

// انتهى //

08:25ت م

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السيح 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسيقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج غداً، محاضرة بعنوان "الإسلام جماعة واحدة لا جماعات"، يلقيها المدرس بالمسجد النبوي الدكتور صالح بن سعد السحيمي، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع القرطبي في حي المنتزه بمدينة السيح.وتأتي المحاضرة ضمن سلسة المناشط الدعوية التي ينظمها المركز لتبصير المجتمع وإثراء المعرفة.// انتهى //08:25ت م0006

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