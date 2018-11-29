السعودية | شاهد بالفيديو : بطولة “الكيرم” بين موظفي وموظفات وزارة الصحة!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:22 صباحًا, 29 نوفمبر 2018 م

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: أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من موظفي وزارة الصحة يمارسون لعبة (الكيرم) في البهو الرئيسي، وكان قسم التواصل الداخلي بالوزارة نظم الفعالية الأسبوع الماضي ليومين؛ بهدف تعزيز روح التآلف وكسر الروتين في أوساط العاملين، بحسب “عكاظ”.

الجدير بالذكر أن لعبة الكيرم من الألعاب الشعبية الشهيرة في الخليج العربي، ويتبارى فيها اللاعبون على طاولة مربعة وهي أشبه بالبلياردو وتعتمد على مهارة اللاعبين على حصد النقاط عبر أقراص بيضاء وحمراء وسوداء.