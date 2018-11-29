شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إغلاق شارع الأمانة لتنفيذ خط تصريف أمطار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلنت أمانة محافظة جدة بالتنسيق مع إدارة مرور المحافظة، إغلاق شارع الأمانة بحي البغدادية الغربية مؤقتا لمدة 11 يوما، ابتداء من اليوم (الخميس)، وذلك للمسار المتجه غربا في الجزء الواقع غرب طريق الأندلس.
وأشارت الأمانة إلى أن هذا الإجراء المؤقت يأتي نظرا لتنفيذ أحد خطوط مشروع تصريف مياه الأمطار «المرحلة الأولى»، مبينة إمكانية استخدام الطرق البديلة حسب المخطط المنشور على موقعها الرسمي وفي حسابات التواصل.
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