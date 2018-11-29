علاقات متجذرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - تونس

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس الأول اجتماعا ثنائيا مع رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، وذلك في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس بحضور وفدي البلدين.

ورحب الرئيس التونسي في بداية اللقاء بولي العهد الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله السبسي تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

عقب استعرض ولي العهد والرئيس التونسي خلال اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين علاقات التعاون السعودي التونسي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

ومنح الرئيس التونسي الصنف الأكبر من وسام الجمهورية لولي العهد، تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية التونسية.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وصل ولي العهد أمس الأول إلى الجمهورية التونسية، حيث استقبله في المطار الرئاسي بالعاصمة تونس الرئيس الباجي قايد السبسي وكبار المسؤولين في الحكومة التونسية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لولي العهد، حيث عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني التونسي، واستعراض حرس الشرف.

كما كان في استقبال ولي العهد في المطار الرئاسي الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة التونسية.

وبعد استراحة قصيرة في المطار صحب الرئيس التونسي ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس.

وضم الوفد الرسمي لولي العهد المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي.

إلى ذلك، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية شكر للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إثر مغادرته تونس، قال فيها «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب الفخامة، لقد جسدت اجتماعاتنا الثنائية، وما تمخض عنها من نتائج متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.

راجيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب تونس الشقيق المزيد من التقدم والنماء.. وتقبلوا فخامتكم أطيب تحياتي وتقديري».

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته قصر قرطاج الرئيس الباجي قايد السبسي، كما كان في وداعه في مطار الرئاسة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وعدد من كبار المسؤولين.