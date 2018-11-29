احتفاء إعلامي في مصر وتونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي مسعود - القاهرة

احتفل الإعلام المصري بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، في حين أبرز الإعلام التونسي الزيارة وتحدث عن منح الرئيس الباجي السبسي أعلى وسام في بلاده لولي العهد.

وأفردت 15 صحيفة مصرية صادرة أمس كلمات ولي العهد خلال لقائه مع الرئيسي المصري، وتناول رؤساء التحرير وأهم الكتاب الزيارة، كان أبرزها ما قاله رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» وعضو البرلمان المصري مصطفى بكري الذي أكد أن الزيارة أصابت قناة الجزيرة وتابعيها في مقتل، وقال «الرئاسة المصرية المعبرة عن الشعب المصري رحبت بزيارة ولي العهد السعودي في وطنه الثاني، وهذه الجولة الناجحة أصابت الجزيرة وإخواتها بالصدمة والارتباك فراحت تهذي وتعيد إنتاج رواياتها»، وكان الكاتب نفسه أشار عبر حسابه على تويتر أن الأزمة الأخيرة زادت من شعبية الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت الأهرام كلمات الرئيس السيسي التي أكد خلالها أن «استقرار السعودية جزء من الأمن القومي المصري»، وأشارت إلى الحفاوة الرسمية والشعبية بولي العهد، في حين عنونت الأهرام المسائي صفحتها الأولى بـ»مصير مشترك ومستقبل واحد»، وأكدت «الأخبار» أن مباحثات الرئيس وولي العهد كانت ناجحة، ونقلت «الأخبار المسائي» تفاصيل مظاهرات الحب لولي العهد بميدان التحرير.

وتصدرت صورة الأمير محمد بن سلمان والسيسي غلاف «المصور» التي كتبت «أمن المملكة من أمن مصر»، وخصصت «اليوم السابع» صفحتها الأولى كاملة للزيارة وعنونت «استقبال رسمي وشعبي حافل للأمير محمد بن سلمان»، وركزت «المصري اليوم» على كلمات السيسي «استقرار المملكة جزء من أمن مصر»، بينما أبرزت الوطن المصرية كلمات ولي العهد «زيارتي لمصر استمرار لمسيرة العلاقات الوثيقة ودعما لأواصر التعاون بين البلدين».

وعنونت روزاليوسف صفحتها الأولى «المصريون لابن سلمان: أهلا بك في بلدك الثاني»، وأشارت الشروق إلى «التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية»، في حين وصفت «المساء» القمة بـ»لقاء الأخوة والمصير الواحد» وأشارت «الوفد» و»الجمهورية» و»الدستور» إلى استقبال ولي العهد بالورود.

وأشارت صحيفتا الصباح والشروق التونسيتان إلى تقليد الرئيس الباجي قائد السبسي وسام الجمهورية لولي العهد تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات السعودية التونسية، وأكدتا أن اللقاء كان أخويا.