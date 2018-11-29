أرامكو تنتج القهوة من جبال جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جازان

وقعت أرامكو السعودية أمس عددا من المبادرات الوطنية لزراعة البن وإنتاج القهوة في جبال جازان، بالشراكة مع هيئة تطوير وتعمير جبال جازان والجمعيات الخيرية بالقطاع الجبلي بالمنطقة، وذلك برعاية أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، وحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وأكد أمير المنطقة أهمية الاتفاقيات التي ستنفذ في محافظات «الداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، والعارضة، والريث»، بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية لشباب وفتيات المنطقة، وآثارها الإيجابية على الاقتصاد والفرص الاستثمارية بالمنطقة.

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