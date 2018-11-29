بومبيو: السعودية قوة فاعلة لاستقرار المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السعودية قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن خطر إيران يتطلب الحفاظ على علاقات قوية بين أمريكا والسعودية.

وقال في تصريحات صحفية أمس، إن خفض مستوى العلاقات مع السعودية خطأ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، مضيفا أن ولي العهد وجه بلاده في المسار الإصلاحي.