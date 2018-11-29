شكرا لقرائتكم خبر بومبيو: السعودية قوة فاعلة لاستقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السعودية قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن خطر إيران يتطلب الحفاظ على علاقات قوية بين أمريكا والسعودية.
وقال في تصريحات صحفية أمس، إن خفض مستوى العلاقات مع السعودية خطأ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، مضيفا أن ولي العهد وجه بلاده في المسار الإصلاحي.
شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: السعودية قوة فاعلة لاستقرار المنطقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .