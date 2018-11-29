شكرا لقرائتكم خبر بوتين: الفضل للأمير محمد بن سلمان في الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - موسكو أرجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفضل في التزام منظمة «أوبك» باتفاق خفض الإنتاج للمرة الأولى وبنسبة 100%، إلى السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال بوتين لوكالة «سبوتنيك» الروسية «اتفقت 15 دولة تابعة للمنظمة و12 دولة خارجها، على العمل من أجل موازنة العرض والطلب. ويجب أن أقول إنه للمرة الأولى في تاريخ المنظمة، تمكنا من القيام بذلك بنسبة 100%، حيث تم تنفيذ جميع الترتيبات. هذا لم يحدث من قبل في المنظمة نفسها».



شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الفضل للأمير محمد بن سلمان في الالتزام باتفاق خفض الإنتاج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .