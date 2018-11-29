السعودية اليوم / واشنطن تدين غياب الإصلاحات الصينية في مجال التجارة وتهدد بفرض رسوم على السيارات

واشنطن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأبدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أسفها لغياب إصلاحات صينيّة في مجال السياسة التجاريّة، مهدّدةً بفرض رسوم على السيّارات المستوردة من العملاق الآسيوي.وأوضح الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتايزر في بيان في الوقت الحاضر، لم تأت الصين إلى طاولة المفاوضات بمقترحات تهدف من خلالها إلى إصلاح كبير لممارساتها التجاريّة،كما ندّد بالرسوم الجمركيّة الصينيّة بنسبة 40% المفروضة على السيّارات الأميركيّة، قائلاً "هذا أكثر من معدّل 15% الذي تفرضه الصين على شركائها التجاريّين الآخرين وفقًا لطلب من الرئيس ترامب ،كما يتم دراسة كلّ الأدوات المتاحة لتحقيق المساواة في الرسوم الجمركية المفروضة على السيّارات".// انتهى //04:32ت م0321