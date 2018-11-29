"المركزي العراقي" يعلن منع بيع الدولار للمتوجهين إلى إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشفت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي موجَّهة إلى المصارف ومكاتب الصيرفة المعتمدة عن توجيهها بعدم بيعها الدولار إلى المسافرين العراقيين المتوجهين إلى إيران، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، جاء في الوثيقة: إشارة إلى كتاب وزارة الخارجية العراقية الصادر في سبتمبر الماضي سيتم إلغاء عملة الدولار في المبادلات التجارية بين العراق وإيران.

ودعا المركزي العراقي في توجيه المسافرين إلى إيران للاستعاضة عن الدولار الأمريكي بعملة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، آخرها في نوفمبر الماضي، تضمنت عدم استخدام الدولار في التعاملات التجارية مع إيران، إضافة إلى عدم بيع وشراء النفط ومشتقاته من وإلى طهران.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ الاثنين الماضي، وتطول قطاعَيْن حيويَّيْن بالنسبة لطهران.

يُذكر أن أمريكا كانت قد استثنت العراق من التعامل مع إيران فيما يخص توليد الطاقة الكهربائية لمدة 45 يومًا لحين إتمام البنى التحتية لمنشآت الطاقة جنوب العراق.

ويأتي قرار البنك المركزي العراقي امتثالاً للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران لمنع وصول الدولار إلى الإيرانيين بذريعة سفر مواطنين إلى طهران.

وكان عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، قد أعلن خلافًا لخلفه أن بلاده ليست جزءًا من منظومة العقوبات على إيران، وسيتخذ موقفًا منها شبيهًا بالموقف الأوروبي وروسيا والصين.

وقال يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، في سبتمبر الماضي إنه تم إلغاء عملة الدولار في المبادلات التجارية بين بغداد وطهران، وسيتم الاستعاضة عنها باليورو الأوروبي والريال الإيراني والدينار العراقي، وفقًا لوكالة مهر الإيرانية.

وبحسب المسؤولين الإيرانيين، فإن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغ نحو ثمانية مليارات دولار، في حين كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أنه بصدد رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار.

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