"كهرباء نجران" تحقق جائزة التميز- "5 نجوم"- في مجال السلامة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

كرّم رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء السعودية عبد الرحمن السلولي أمس، إدارة كهرباء نجران، نظير حصولها على جائزة "خمس نجوم" في مجال السلامة، كأول إدارة في مجال التوزيع تحقق هذا الإنجاز على مستوى المملكة.

وأعرب مدير إدارة كهرباء نجران المهندس محمد بن علي آل عتيق، عن فخره واعتزازه لحصول إدارة كهرباء نجران على جائزة التميز، التي حققت بالهمم العالية والجهود المبذولة من العاملين كافة، مؤكدًا مواصلة إدارة كهرباء نجران العمل الدائم لتطبيق أعلى المعايير العالمية في الصحة والسلامة والبيئة.

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