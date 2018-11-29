شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي مصري لـ«الخليج 365»: السعودية مركز لأمن الطاقة في العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) في الوقت الذي تلعب المملكة دورًا محورياً لضمان استقرار أسواق النفط العالمية بما يدعم الاقتصاد الدولي، قال استاذ العلوم السياسية المصري الدكتور طارق فهمي لـ"الخليج 365 أن السعودية تلعب دوراً مركزياً في ضبط أسواق النفط العالمية، مشيراً أن ذلك سيتنامي بصورة أكبر في الفترة القادمة حال تنفيذ العقوبات الدولية على إيران ووضع آليات المواجهة للخلل الراهن في سوق النفط الدولية إضافة لحاجة الدول الكبرى للسعودية باعتبارها مركز لأمن الطاقة في العالم.

في الوقت الذي تلعب المملكة دورًا محورياً لضمان استقرار أسواق النفط العالمية بما يدعم الاقتصاد الدولي، قال استاذ العلوم السياسية المصري الدكتور طارق فهمي لـ"الخليج 365 أن السعودية تلعب دوراً مركزياً في ضبط أسواق النفط العالمية، مشيراً أن ذلك سيتنامي بصورة أكبر في الفترة القادمة حال تنفيذ العقوبات الدولية على إيران ووضع آليات المواجهة للخلل الراهن في سوق النفط الدولية إضافة لحاجة الدول الكبرى للسعودية باعتبارها مركز لأمن الطاقة في العالم.

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