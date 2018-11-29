شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الانفجار والهجوم اللذين وقعا في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار عبوة ناسفة قرب مدينة غزنة الأفغانية، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين من قوات حلف شمال الأطلسي، والهجوم على مجمع لمجموعة أمنية بريطانية في العاصمة الأفغانية كابول. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب دولهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.



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