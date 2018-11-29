شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الصحي بطريف يحتفل باليوم العالمي للسكر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الموزن (طريف)

رعى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي، فعاليات اليوم العالمي للسكري الذي أقامه القطاع الصحي بطريف ممثلاً بمركز الغدد الصماء والسكر أمس (الأربعاء) في قاعة الاحتفالات بفندق جولدن ديون، بحضور مدير القطاع الصحي بمحافظة طريف فايز سرحان الرويلي، ومدير الغدد الصماء والسكرالتخصصي بمحافظة طريف مرزوق الصخني الرويلي.

وقدم مدير مركز الغدد الصماء والسكر التخصصي بطريف مرزوق الصخني الرويلي الشكر الجزيل للمدير العام ومدير القطاع الصحي بطريف والمساعدين، لحضورهم وتشريفهم فعاليات اليوم العالمي السكر بمحافظة طريف.

من جهه أخرى، أوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي لـ "الخليج 365" أنه وجه بدعم مركز السكر التخصصي بطريف بكوادر تمريض، كما وجه بأن يُفتح مركز صحي الصالحية اعتباراً من الأول من شهر ربيع الثاني لمدة 24 ساعة حتى في العطلة الأسبوعية، وذلك لتخفيف الازدحام في قسم الطوارئ في مستشفى طريف العام خاصة في فصل الشتاء.

كما تم توقيع عقد مركز الرعاية الصحية الأولية بطريف الشرقي وتم الرفع به وتوجيه صاحب المبنى بسرعة إجراء التعديلات المطلوبة.

وأوضح العازمي أن مستشفى طريف العام مهم جداً بوجود مدينة وعد الشمال، حيث يخدم شريحة كبيرة وجاري العمل على تطوير قسم الطوارئ وتم الاتفاق مع محافظ طريف بدر بن نجر الصقر، ومدير القطاع الصحي فايز سرحان الرويلي، على أن يبدأ العمل بتطويره اعتباراً من الخميس القادم، وأن يكون التسليم خلال ٦ أشهر.