شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يفتتح سوق الأسر المنتجة بجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جازان) افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، بحضور صاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، مساء اليوم (الأربعاء)، سوق الأسر المنتجة بالمنطقة المركزية، على مساحة إجمالية بلغت 12 ألف متر مربع، شملت 50 محلاً تجارياً، وبتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون ريال.

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، بحضور صاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، مساء اليوم (الأربعاء)، سوق الأسر المنتجة بالمنطقة المركزية، على مساحة إجمالية بلغت 12 ألف متر مربع، شملت 50 محلاً تجارياً، وبتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون ريال.

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