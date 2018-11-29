شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجابون يغادر الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) غادر رئيس جمهورية الجابون علي بونجو اونديمبا مساء اليوم الرياض . غادر رئيس جمهورية الجابون علي بونجو اونديمبا مساء اليوم الرياض . وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ونائب وزير الصحة لشؤون التخطيط والتطوير المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، وسفير جمهورية الجابون لدى المملكة أسماعيل جنيى، ومندوب عن المراسم الملكية .



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