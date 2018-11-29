شكرا لقرائتكم خبر عن «مكة»: إنقاذ بحار هندي تعرض لوعكة في عرض البحر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة مكة المكرمة، بحارا هنديا تعرض لحالة مرضية طارئة في عرض البحر.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر الحربي لـ«الخليج 365»، إن دوريات حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة نفذت عملية إخلاء بحار هندي الجنسية (31 عاما) من سفينة تجارية في عرض البحر، بعد تلقي مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة بلاغاً هاتفيا يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية في المياه الدولية، لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف: «تم على الفور الاستجابة للبلاغ بتحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية الطارئة في محافظة جدة، للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهمات إخلاء المريض من السفينة، ونقله إلى المستشفى. وتم إنهاء الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، واستمرار إبحار السفينة لوجهتها».