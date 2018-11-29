شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يستقبل مشرفة الحوار الوطني والفريق التطوعي النسائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (حائل)

استقبل أمير منطقة حائل الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه بقصر أجا مشرفة الحوار الوطني بمنطقة حائل الدكتورة الجوهرة الجميل وفريق العمل التطوعي النسائي بالمنطقة ( بيادر الحوار).

وأشاد أمير منطقة حائل بجهود المرأة في الوطن ككل وفي منطقة حائل مثنيا على المبادرات المتواصلة التي اقيمت من خلال مشرفة الحوار الوطني بالمنطقة وزميلاتها مؤكدا وقوفه ودعمه لكافة أبناء وفتيات المنطقة في مختلف المجالات وقال سموه لمسنا جهدا بارزا وعملا متميزا ونطمح للمزيد داعيا كافة الجهات الخدمية والتعليمية ذات العلاقة للتعاون ودعم برامج الحوار الوطني بالمنطقة .

من جانبها اعربت مشرفة الحوار الوطني بمنطقة حائل الدكتورة الجوهرة الجميل عن شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده حفظهما الله ولأمير منطقة حائل ونائبه على دعم المرأة وتمكينها من أداء أدوارها في المجتمع على أكمل وجه.

وقالت تشرفنا بالاستماع لتوجيهات سديدة ومحفزة لمضاعفة الجهود وسرنا حرصه على تذليل كافة التحديات وصولا لتحقيق اهداف الحوار واستراتيجياته ونشر ثقافة الحوار وودعم برامج الشباب والفتيات من خلال تحقيق التكامل والتناغم مع قطاعات التنمية والمؤسسات الثقافية والفكرية