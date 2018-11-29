شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جدة تُسقط تشكيلاً عصابياً يُروج عملات مزيفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة، بتشكيل عصابي مكون من 4 وافدين عرب امتهنوا تزوير وترويج العملات المزورة.

وتلقت شرطة جدة معلومات بحثية أكدت وجود التشكيل العصابي الذي يزور العملات ويروجها مستغلين عمل أحدهم في مؤسسة صرافة، ما مكنه من ممارسة نشاطه دون الكشف عنه.

واستدعت تلك المعلومات تشكيل فريق عمل من شعبة التحريات والبحث الجنائي، نجح في تتبع المعلومات البحثية ودراسة النشاط الإجرامي للمتورطين وتحليل المعلومات المتاحة عنهم، ما أسهم في سرعة الوصول إلى أحد أهم أفراد العصابة يعمل كوسيط لتروج العملة المزيفة.

وارتكز العمل الأمني على إعداد كمين لإسقاط العصابة بالاعتماد على أحد المصادر السرية التي أوهمت العصابة برغبتها في شراء كميات من الدولارات بأسعار تقل عن ما يتم صرفة عبر البنوك، ليسهم ذلك في الإطاحة بالعصابة في أحد المنازل الشعبية وسط جدة، وبحوزة أفرادها مبلغ 661 ألف دولار مزيف من فئة 100، ومبلغ وقدره 400 ألف ريال مزيف من فئة 500، و100 جهاز حاسب آلي «لاب توب»، ومواد كيميائية سائلة تُستخدم في نشاطهم الجرمي المشار إليه، وتم تحريز جميع المضبوطات وجار جمع الاستدلالات وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة.