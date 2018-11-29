في لقاء الجريحين .. الشباب والاتفاق يفتتحان الجولة الـ11 من الدوري

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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع الشباب والاتفاق.
ويستضيف الشباب نظيره الاتفاق عند الساعة 7:45 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
الشباب يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة بـ 16 نقطة، وتعرض الفريق لخسارة في الجولة الماضية أمام النصر لذا سيسعى لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز.
أما الاتفاق فيأتي سابع الترتيب بـ 14 نقطة، وعانى الفريق بسبب خسائر في الجولات الأربع الماضية على الرغم من البداية المميزة.
ويطمح لتحسين وضعه وتحقيق انتصار يضعه خامس الترتيب.
في لقاء الجريحين .. الشباب والاتفاق يفتتحان الجولة الـ11 من الدوريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع الشباب والاتفاق.
ويستضيف الشباب نظيره الاتفاق عند الساعة 7:45 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
الشباب يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة بـ 16 نقطة، وتعرض الفريق لخسارة في الجولة الماضية أمام النصر لذا سيسعى لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز.
أما الاتفاق فيأتي سابع الترتيب بـ 14 نقطة، وعانى الفريق بسبب خسائر في الجولات الأربع الماضية على الرغم من البداية المميزة.
ويطمح لتحسين وضعه وتحقيق انتصار يضعه خامس الترتيب.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
01:31 AM
تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع الشباب والاتفاق.
ويستضيف الشباب نظيره الاتفاق عند الساعة 7:45 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
الشباب يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة بـ 16 نقطة، وتعرض الفريق لخسارة في الجولة الماضية أمام النصر لذا سيسعى لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز.
أما الاتفاق فيأتي سابع الترتيب بـ 14 نقطة، وعانى الفريق بسبب خسائر في الجولات الأربع الماضية على الرغم من البداية المميزة.
ويطمح لتحسين وضعه وتحقيق انتصار يضعه خامس الترتيب.
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المصدر : الخليج 365
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