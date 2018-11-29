أمانة مكة تتفاعل مع "الخليج 365" حول شكوى أهالي الشرائع من انتشار البعوض والذباب

محمد بن مسعود - الدمام - شكلت عددًا من الفِرق لتنفيذ خطتها في القضاء على مواقع وبؤر توالده وتكاثره

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع ما نشرته "الخليج 365" في يوم الثلاثاء الماضي بعنوان "أهالي شرق مكة يحمّلون الأمانة مسؤولية انتشار البعوض: سلالات أشد عدوانية" "طالبوا بجولات مكثفة على المنازل والرش حتى لا يتسبب في الإصابة بحمى الضنك".

حيث أبدى سكان أحياء شرقي مكة المكرمة انزعاجهم وتذمرهم من انتشار البعوض والذباب بشكل مخيف كمسببات مرضية لحمى الضنك وغيرها من الأمراض المزمنة.

ومن جانب آخر، تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة، وكثفت نشاطها وبرامجها الاحترازية والوقائية لمكافحة البعوض والذباب والحشرات في منطقة الشرائع متخذة التدابير الوقائية كافة بتشكيل عددٍ من الفِرق لتنفيذ خطتها في القضاء على مواقع وبؤر توالد البعوض وأسباب المرض.

كما تم أخذ عينات من مواقع كالمستنقعات وتجمعات مياه الأمطار لتحليلها في المختبر التابع لأمانة العاصمة المقدسة للكشف عن أنواع البعوض والحشرات وفي انتظار نتائج التحليل المخبري واتخاذ التدابير لمكافحة مسببات المرضية التي قد تلحقها وتحييد خطرها على الإنسان وسبل الوقاية ومكافحتها.

كما استنفرت الأمانة إمكاناتها، ووضعت خطة مُحكمة للقضاء على مواقع وأسباب توالد البعوض في المنطقة، وأن من بين المهام الأخرى متابعة بلاغات مكتب العمليات (940)، ومتابعة بلاغات المواطنين الخاصة بالمكافحة الحشرية بشكل عاجل، ومتابعة رش مجاري السيول والمستنقعات وطفوحات الصرف الصحي، وبلاغات المواطنين بطلب الرش الخارجي في الحدائق العامة والمجمعات السكنية وبجوار مجاري السيول، منوهًا بأهمية التعاون وتفاعل المجتمع مع برامج الأمانة للإسهام في القضاء على هذا الخطر.