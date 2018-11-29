- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع شاهد.. أكبر صرح إسلامي في أمريكا الجنوبية يحتفي بزيارة ولي العهد للأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تزيَّن مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس - وهو أكبر صرح إسلامي وثقافي في العالم وقارة أمريكا الجنوبية - بلوحات ترحيبية جميلة ترحيبًا بولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
ويحتل ولي العهد السعودي مكانة رفيعة بين أبناء وبناب الشعب السعودي الوفي الذي يثمن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها لجعل السعودية في مصاف الدول العظمى على مختلف الأصعدة، ولاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويمثل مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الذي تشرف على برامجه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، بُعدًا مهمًّا في العلاقات الراسخة بين البلدَيْن منذ افتتاحه في عام 1421هـ؛ إذ أزاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حينما كان وليًّا للعهد آنذاك الستار عن اللوحة التذكارية للمركز، وقال - رحمه الله -: "بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله، وإن شاء الله يكون مركز حق وعدل للإسلام والمسلمين والعرب، ويفيد كل أنحاء الأرجنتين".
ويمثل المركز صرحًا إسلاميًّا كبيرًا؛ إذ أُنشئ لينير معالم الطريق الحق أمام كل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية، وتوضيح أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وإرشاد المسلمين وتوجيههم لما فيه خيرهم وصلاحهم، وتربية أبنائهم وتعليمهم القرآن الكريم واللغة العربية للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، إضافة إلى ما يقدمه للدارسين والباحثين دون استثناء من مصادر البحث والعلم والكتب والنشرات الدراسية العلمية المترجمة في مجالات متعددة.
شاهد.. أكبر صرح إسلامي في أمريكا الجنوبية يحتفي بزيارة ولي العهد للأرجنتينعبدالله العنزي الخليج 365 2018-11-29
تزيَّن مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس - وهو أكبر صرح إسلامي وثقافي في العالم وقارة أمريكا الجنوبية - بلوحات ترحيبية جميلة ترحيبًا بولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
ويحتل ولي العهد السعودي مكانة رفيعة بين أبناء وبناب الشعب السعودي الوفي الذي يثمن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها لجعل السعودية في مصاف الدول العظمى على مختلف الأصعدة، ولاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويمثل مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الذي تشرف على برامجه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، بُعدًا مهمًّا في العلاقات الراسخة بين البلدَيْن منذ افتتاحه في عام 1421هـ؛ إذ أزاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حينما كان وليًّا للعهد آنذاك الستار عن اللوحة التذكارية للمركز، وقال - رحمه الله -: "بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله، وإن شاء الله يكون مركز حق وعدل للإسلام والمسلمين والعرب، ويفيد كل أنحاء الأرجنتين".
ويمثل المركز صرحًا إسلاميًّا كبيرًا؛ إذ أُنشئ لينير معالم الطريق الحق أمام كل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية، وتوضيح أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وإرشاد المسلمين وتوجيههم لما فيه خيرهم وصلاحهم، وتربية أبنائهم وتعليمهم القرآن الكريم واللغة العربية للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، إضافة إلى ما يقدمه للدارسين والباحثين دون استثناء من مصادر البحث والعلم والكتب والنشرات الدراسية العلمية المترجمة في مجالات متعددة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
01:22 AM
تزيَّن بلوحات ترحيبية بالأمير محمد بن سلمان في العاصمة الأرجنتينية
تزيَّن مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس - وهو أكبر صرح إسلامي وثقافي في العالم وقارة أمريكا الجنوبية - بلوحات ترحيبية جميلة ترحيبًا بولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
ويحتل ولي العهد السعودي مكانة رفيعة بين أبناء وبناب الشعب السعودي الوفي الذي يثمن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها لجعل السعودية في مصاف الدول العظمى على مختلف الأصعدة، ولاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويمثل مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الذي تشرف على برامجه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، بُعدًا مهمًّا في العلاقات الراسخة بين البلدَيْن منذ افتتاحه في عام 1421هـ؛ إذ أزاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حينما كان وليًّا للعهد آنذاك الستار عن اللوحة التذكارية للمركز، وقال - رحمه الله -: "بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله، وإن شاء الله يكون مركز حق وعدل للإسلام والمسلمين والعرب، ويفيد كل أنحاء الأرجنتين".
ويمثل المركز صرحًا إسلاميًّا كبيرًا؛ إذ أُنشئ لينير معالم الطريق الحق أمام كل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية، وتوضيح أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وإرشاد المسلمين وتوجيههم لما فيه خيرهم وصلاحهم، وتربية أبنائهم وتعليمهم القرآن الكريم واللغة العربية للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، إضافة إلى ما يقدمه للدارسين والباحثين دون استثناء من مصادر البحث والعلم والكتب والنشرات الدراسية العلمية المترجمة في مجالات متعددة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد.. أكبر صرح إسلامي في أمريكا الجنوبية يحتفي بزيارة ولي العهد للأرجنتين ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكبر صرح إسلامي في أمريكا الجنوبية يحتفي بزيارة ولي العهد للأرجنتين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .