شاهد.. أكبر صرح إسلامي في أمريكا الجنوبية يحتفي بزيارة ولي العهد للأرجنتين

محمد بن مسعود - الدمام - تزيَّن بلوحات ترحيبية بالأمير محمد بن سلمان في العاصمة الأرجنتينية

تزيَّن مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس - وهو أكبر صرح إسلامي وثقافي في العالم وقارة أمريكا الجنوبية - بلوحات ترحيبية جميلة ترحيبًا بولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ويحتل ولي العهد السعودي مكانة رفيعة بين أبناء وبناب الشعب السعودي الوفي الذي يثمن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها لجعل السعودية في مصاف الدول العظمى على مختلف الأصعدة، ولاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويمثل مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الذي تشرف على برامجه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، بُعدًا مهمًّا في العلاقات الراسخة بين البلدَيْن منذ افتتاحه في عام 1421هـ؛ إذ أزاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حينما كان وليًّا للعهد آنذاك الستار عن اللوحة التذكارية للمركز، وقال - رحمه الله -: "بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله، وإن شاء الله يكون مركز حق وعدل للإسلام والمسلمين والعرب، ويفيد كل أنحاء الأرجنتين".

ويمثل المركز صرحًا إسلاميًّا كبيرًا؛ إذ أُنشئ لينير معالم الطريق الحق أمام كل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية، وتوضيح أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وإرشاد المسلمين وتوجيههم لما فيه خيرهم وصلاحهم، وتربية أبنائهم وتعليمهم القرآن الكريم واللغة العربية للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، إضافة إلى ما يقدمه للدارسين والباحثين دون استثناء من مصادر البحث والعلم والكتب والنشرات الدراسية العلمية المترجمة في مجالات متعددة.