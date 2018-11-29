السعودية تدين وتستنكر بشدة الانفجار والهجوم اللذين وقعا في أفغانستان

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عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن لانفجار عبوة ناسفة قرب مدينة غزنة الأفغانية، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين من قوات حلف شمال الأطلسي، وكذلك الهجوم على مجمع لمجموعة أمنية بريطانية في العاصمة الأفغانية كابول.
وقدَّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومات وشعوب دولهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا وقوف السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
السعودية تدين وتستنكر بشدة الانفجار والهجوم اللذين وقعا في أفغانستانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-29
عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن لانفجار عبوة ناسفة قرب مدينة غزنة الأفغانية، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين من قوات حلف شمال الأطلسي، وكذلك الهجوم على مجمع لمجموعة أمنية بريطانية في العاصمة الأفغانية كابول.
وقدَّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومات وشعوب دولهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا وقوف السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
01:12 AM
مصدر بـ "الخارجية" يؤكد وقوف المملكة إلى جانب كابول ضد الإرهاب والتطرف
عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن لانفجار عبوة ناسفة قرب مدينة غزنة الأفغانية، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين من قوات حلف شمال الأطلسي، وكذلك الهجوم على مجمع لمجموعة أمنية بريطانية في العاصمة الأفغانية كابول.
وقدَّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومات وشعوب دولهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا وقوف السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
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المصدر : الخليج 365
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