"كهرباء نجران" تحقق جائزة التميز- "5 نجوم"- في مجال السلامة

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كرّم رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء السعودية عبد الرحمن السلولي أمس، إدارة كهرباء نجران، نظير حصولها على جائزة "خمس نجوم" في مجال السلامة، كأول إدارة في مجال التوزيع تحقق هذا الإنجاز على مستوى المملكة.
وأعرب مدير إدارة كهرباء نجران المهندس محمد بن علي آل عتيق، عن فخره واعتزازه لحصول إدارة كهرباء نجران على جائزة التميز، التي حققت بالهمم العالية والجهود المبذولة من العاملين كافة، مؤكدًا مواصلة إدارة كهرباء نجران العمل الدائم لتطبيق أعلى المعايير العالمية في الصحة والسلامة والبيئة.
"كهرباء نجران" تحقق جائزة التميز- "5 نجوم"- في مجال السلامةهادي آل كليب الخليج 365 2018-11-29
كرّم رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء السعودية عبد الرحمن السلولي أمس، إدارة كهرباء نجران، نظير حصولها على جائزة "خمس نجوم" في مجال السلامة، كأول إدارة في مجال التوزيع تحقق هذا الإنجاز على مستوى المملكة.
وأعرب مدير إدارة كهرباء نجران المهندس محمد بن علي آل عتيق، عن فخره واعتزازه لحصول إدارة كهرباء نجران على جائزة التميز، التي حققت بالهمم العالية والجهود المبذولة من العاملين كافة، مؤكدًا مواصلة إدارة كهرباء نجران العمل الدائم لتطبيق أعلى المعايير العالمية في الصحة والسلامة والبيئة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
01:10 AM
كأول إدارة في مجال التوزيع تحقق هذا الإنجاز على مستوى المملكة
كرّم رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء السعودية عبد الرحمن السلولي أمس، إدارة كهرباء نجران، نظير حصولها على جائزة "خمس نجوم" في مجال السلامة، كأول إدارة في مجال التوزيع تحقق هذا الإنجاز على مستوى المملكة.
وأعرب مدير إدارة كهرباء نجران المهندس محمد بن علي آل عتيق، عن فخره واعتزازه لحصول إدارة كهرباء نجران على جائزة التميز، التي حققت بالهمم العالية والجهود المبذولة من العاملين كافة، مؤكدًا مواصلة إدارة كهرباء نجران العمل الدائم لتطبيق أعلى المعايير العالمية في الصحة والسلامة والبيئة.
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المصدر : الخليج 365
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