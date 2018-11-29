مستشفى عفيف يستقبل 13 إصابة من جراء 3 حوادث منفصلة ومتزامنة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن حالة الطوارئ الداخلية واستنفر الأطباء والممرضين

استقبل مستشفى عفيف العام، مساء أمس الأربعاء، 13 حالة إصابة من جراء ثلاثة حوادث منفصلة وقعت في أوقات متقاربة، حيث أُعلن حينها حالة الطوارئ الداخلية (code yellow) واستدعى كل الأطباء والمسعفين.

وتفصيلاً، أوضح مدير العلاقات العامة بالمستشفى سلطان المغيري أنه تم إعلان حالة الاستنفار للطواقم الطبية والفنية حين وصول البلاغات وفق توجيهات مدير مستشفى عفيف العام الدكتور عادل بن عميرة، حيث بلغ إجمالي الحالات التي استقبلها القسم من جراء الحوادث الثلاثة 13 حالة.



وأضاف أن الإصابات للحالات كانت خطرة لحالتين وإصابات البقية جاءت متفرقة من المتوسطة للخفيفة، حيث تلقى الجميع الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة، تحت متابعة مباشرة من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

