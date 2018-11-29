"مخدرات الباحة" تضبط وافدين أفارقة يروجون الحشيش والحبوب المخدرة

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أكدت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة أنه بعد التحري والمتابعة والرصد، وتوافر المعلومات الأكيدة، دهم رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة ثلاثة أوكار متفرقة، وتم إلقاء القبض على أشخاص عدة من الجنسية الإفريقية مجهولي الهوية؛ يقومون بترويج المخدرات، متخذين من الجبال مكانًا لترويج سمومهم بين أفراد المجتمع، ومعتقدين أن صعوبة ووعورة المكان ستحولان دون اكتشافهم، لكن رجال مكافحة المخدرات كانوا لهم بالمرصاد؛ إذ تم إلقاء القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود.
وأكدت الإدارة أنه بعد تفتيش هذه المواقع وُجد بحيازتهم كمية كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة، ومبالغ مالية.
"مخدرات الباحة" تضبط وافدين أفارقة يروجون الحشيش والحبوب المخدرةياسر العتيبي الخليج 365 2018-11-29
أكدت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة أنه بعد التحري والمتابعة والرصد، وتوافر المعلومات الأكيدة، دهم رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة ثلاثة أوكار متفرقة، وتم إلقاء القبض على أشخاص عدة من الجنسية الإفريقية مجهولي الهوية؛ يقومون بترويج المخدرات، متخذين من الجبال مكانًا لترويج سمومهم بين أفراد المجتمع، ومعتقدين أن صعوبة ووعورة المكان ستحولان دون اكتشافهم، لكن رجال مكافحة المخدرات كانوا لهم بالمرصاد؛ إذ تم إلقاء القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود.
وأكدت الإدارة أنه بعد تفتيش هذه المواقع وُجد بحيازتهم كمية كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة، ومبالغ مالية.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
12:33 AM
اتخذوا من الجبال أوكارًا لبث سمومهم وترويجها بين عملائهم من المتعاطين
أكدت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة أنه بعد التحري والمتابعة والرصد، وتوافر المعلومات الأكيدة، دهم رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة ثلاثة أوكار متفرقة، وتم إلقاء القبض على أشخاص عدة من الجنسية الإفريقية مجهولي الهوية؛ يقومون بترويج المخدرات، متخذين من الجبال مكانًا لترويج سمومهم بين أفراد المجتمع، ومعتقدين أن صعوبة ووعورة المكان ستحولان دون اكتشافهم، لكن رجال مكافحة المخدرات كانوا لهم بالمرصاد؛ إذ تم إلقاء القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود.
وأكدت الإدارة أنه بعد تفتيش هذه المواقع وُجد بحيازتهم كمية كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة، ومبالغ مالية.
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المصدر : الخليج 365
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