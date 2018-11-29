جلال:  لم يصلنا أي قرار بخصوص إيقاف حكم مباراة النصر ومولودية .. وآل سويلم: مسخرة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد نيتهم تطبيق تقنية الفار في نصف نهائي البطولة

أكد خليل جلال، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي، أنه لم يصلهم أي قرار رسمي من الاتحاد الأردني بخصوص إيقاف الحكم الأردني أدهم المخادمة الذي أدار لقاء مولودية الجزائر والنصر، يوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية خبرًا صحفيًا أوضحت خلاله أن لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت إيقاف الحكم الدولي أدهم المخادمة لمدة شهر، بسبب الخطأ المؤثر الذي ارتكبه في المباراة التي جمعت الجزيرة وشباب الأردن يوم السبت الماضي ضمن منافسات دوري المحترفين "المناصير".

وقال خليل جلال في لقاء مع برنامج "في المرمى" الأردني أدهم المخادمة من أفضل ثلاثة حكام في آسيا، ولو كنا على علم بأنه موقوف أو ارتكب خطأً كبيرًا، فلن نسمح له بإدارة لقاء مهم مثل مباراة مولودية الجزائر والنصر.

وأضاف: من المفترض أن تكون هناك شفافية من الاتحاد الأردني ويبلغ الاتحاد العربي بقرار إيقافه، وحتى الآن لم يصلني شيء رسمي بخصوص ذلك.

وتابع: الحكم لم يوفق في كثير من الحالات بشكل عام ونسق المباراة عالٍ وكان عليه أن يظهر شخصية أكبر، وننتظر تقرير مقّيم الحكام بخصوص حالات المباراة.

وكشف أن اللجنة رفعت خطابًا للاتحاد الدولي "فيفا" من أجل الموافقة على تطبيق تقنية الفيديو والتي من المتوقع أن تكون موجودة في دور نصف النهائي بالبطولة.

يُذكر أن المباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية التي أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة حسب ما ذكره الخبير التحكيمي فريد علي لقناة "أبو ظبي الرياضية"، قائلاً: "هدف مولودية الجزائر الثاني غير صحيح، يوجد مخالفة على الفريق الجزائري بسبب الدفع الذي تعرض له لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله".

وأكد الخبير التحكيمي أن هناك ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة لنادي النصر في الدقيقة 59.

واختتم الخبير التحكيمي فريد علي تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية، قائلاً: "للأسف إدارة تحكيمية غير موفقة من حكم مباراة النصر ومولودية الجزائر".

وشهدت الدقيقة 88 طرد مهاجم النصر أحمد موسى بالبطاقة الحمراء.

من جانب آخر انتقد رئيس نادي النصر سعود آل سويلم حكم المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً:"بطولة تستمد قيمتها من اسم زايد رحمه الله، ومباراة مفصلية وهذا الحكم!! موقوف في بلاده ويدير مباراة خروج مغلوب إذا بلده موقفته وش نرجي منه .. مسخرة".