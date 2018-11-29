اليوم.. انطلاق بطولة الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - في الدمام.. وبمشاركة أكثر من ألف لاعب

تنطلق اليوم منافسات بطولة الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية، التي تنظمها الهيئة بتوجيه ودعم مباشر من رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وستقام أحداثها في صالة الهيئة بمدينة الدمام، وتستمر حتى السبت المقبل.

وسيشارك في البطولة 1024 لاعباً من مختلف الفئات العمرية، بدءاً من عمر 13 عاماً سيتنافسون في بطولة FIFA19، على أن تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب.

واكتملت جميع الترتيبات لإقامة هذا الحدث المنتظر، حيث تم تسليم اللاعبين المسجلين بطاقاتهم التي تخول لهم الدخول في منافسات البطولة، فيما رصدت الهيئة العامة للرياضة جوائز مالية تصل إلى 690 ألف ريال للفائزين من المركز الأول وحتى الثامن، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 300 ألف ريال، فيما سيكون نصيب صاحب المركز الثاني مبلغ 200 ألف ريال، على أن يحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 100 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فسيحصل على مبلغ 50 ألف ريال، وسيحصل أصحاب المراكز من الخامس وحتى الثامن على مبلغ 10 آلاف ريال.

وتستعد الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة المقبلة لتنظيم العديد من الأحداث والبطولات الرياضية، حيث ستستضيف محافظة الدرعية الجولة الافتتاحية لبطولة ("السعودية" للفورمولا إي-الدرعية)، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في 15 ديسمبر المقبل، فيما ستتجه أنظار العالم صوب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، لمتابعة الحدث الجماهيري الكبير المتمثل في "مباراة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بين فريقي يوفنتوس وميلان" مطلع عام 2019م.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة نظمت العديد من المنافسات الرياضية المختلفة في الفترة الماضية، مثل بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، سباق الأبطال للسيارات، ماراثون الرياض الدولي، بطولة المملكة للبلوت بنسختيها الأولى والثانية، بطولة الرياضات الإلكترونية بالرياض، منافسات أعظم رويال رامبل WWE بجدة، المهرجان العالمي لرياضات المغامرة، البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة، مهرجان ولي العهد للهجن الذي احتضنه ميدان محافظة الطائف، نهائي السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ونهائي سباق الدرونز العالمي "DRL 2018" الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، ونهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، والبطولة الرباعية الدولية لكرة القدم "سوبر كلاسيكو"، ومنافسات WWE "كراون جول" بالرياض.