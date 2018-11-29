السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني يلتقي مقرر اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

عام / رئيس الوزراء الأردني يلتقي مقرر اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

عمّان 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، مقرر اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بنسن مورجن، الذي يزور الأردن حاليًا.

وأكد الجانبان وفق بيان صحفي، عمق العلاقات الأردنية - الأوروبية، والحرص على فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز القيم الديمقراطية والعدالة والمساواة.

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عمّان 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، مقرر اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بنسن مورجن، الذي يزور الأردن حاليًا.وأكد الجانبان وفق بيان صحفي، عمق العلاقات الأردنية - الأوروبية، والحرص على فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز القيم الديمقراطية والعدالة والمساواة.// انتهى //00:03ت م0308

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