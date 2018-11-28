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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نائب أمير حائل يدشن «درب زبيدة» والان نبدء بالتفاصيل
ويتضمن المهرجان عدداً من البرامج والملتقيات العلمية والثقافية والتاريخية ومعرض للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الشبابية والرياضية والباص السياحي ومتحف عبدالرحمن العباس والمسرح الترفيهي.
وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن درب زبيدة الذي أصبح حلقة اتصال مهمة بين بغداد والحرمين الشريفين وبقية أنحاء الجزيرة العربية.
بعد ذلك، تجول سمو نائب أمير حائل ومرافقوه بالباص السياحي داخل مدينة فيد التاريخية شملت موقع الآثار وموقع الخويمه.
وأشاد سموه في ختام الزيارة بما شاهده من معروضات قيمة, كما تسلم سموه إهداءً من صاحب المتحف عبدالرحمن العباس .
عقب ذلك زار سموه عدداً من الأسر في مدينة فيد, كما زار استراحة المسافر التابعة لبلدية محافظة الشنان والتقى بمحافظ وأهالي الشنان والمراكز المرتبطة بها .
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