شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نائب أمير حائل يدشن «درب زبيدة» والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس التنمية السياحية، اليوم، بمدينة فيد, فعاليات مهرجان درب زبيدة التاريخي 2018 في نسخته الأولى بتنظيم من إحدى شركات القطاع الخاص وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ومجلس التنمية السياحية ولجنة التنمية السياحية بمدينة فيد وبالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الرئيسية في حائل، ويستمر لمدة 4 أيام.

ويتضمن المهرجان عدداً من البرامج والملتقيات العلمية والثقافية والتاريخية ومعرض للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الشبابية والرياضية والباص السياحي ومتحف عبدالرحمن العباس والمسرح الترفيهي.

وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن درب زبيدة الذي أصبح حلقة اتصال مهمة بين بغداد والحرمين الشريفين وبقية أنحاء الجزيرة العربية.

بعد ذلك، تجول سمو نائب أمير حائل ومرافقوه بالباص السياحي داخل مدينة فيد التاريخية شملت موقع الآثار وموقع الخويمه.

وأشاد سموه في ختام الزيارة بما شاهده من معروضات قيمة, كما تسلم سموه إهداءً من صاحب المتحف عبدالرحمن العباس .

عقب ذلك زار سموه عدداً من الأسر في مدينة فيد, كما زار استراحة المسافر التابعة لبلدية محافظة الشنان والتقى بمحافظ وأهالي الشنان والمراكز المرتبطة بها .