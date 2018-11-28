شكرا لقرائتكم صور.. استعادة 10 آلاف م2 أراضٍ حكومية بتثليث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أزالت بلدية محافظة تثليث، بالتعاون مع “المحافظة والشرطة والدوريات الأمنية ولجنة إزالة التعديات”، مواقع تم التعدي عليها وهي في الأصل أراضٍ حكومية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تثليث، عوض سعيد القحطاني، أنه استمرارًا لحرص البلدية على المحافظة على ممتلكات الدولة، قامت البلدية وبالتعاون مع الجهات الأمنية بإزالة إحداثات على مواقع حكومية بالمحافظة جنوب مخطط الفاخرية تقدر مساحتها بعشرة آلاف متر مربع.

وأضاف: مواقع تلك التعديات تمت داخل النطاق العمراني للمحافظة والمساحة الإجمالية للأراضي المستعادة شملت “مساحة 10 آلاف م2 لمواقع التعدي على الأراضي الحكومية”.

وقال القحطاني: البلدية ستعمل على تطبيق أقصى الإجراءات الصارمة بحق من يعتدي على مرافق وأراضي الدولة؛ نظرًا لما تشكله تلك الظاهرة من أضرار تنموية وتخطيطية واقتصادية وبيئية.

وقدم شكره لمن تعاون من المواطنين مع البلدية في الإبلاغ عن هذه المخالفات، لافتًا إلى أهمية التعاون من الجميع والإبلاغ عن مثل هذه التعديات، عبر تقديم بلاغ رسمي يقدم لوحدة رقابة الأراضي والمرافق الحكومية في البلدية، أو عن طريق تقديم بلاغ على الرقم المخصص لطوارئ البلدية 940.

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