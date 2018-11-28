شكرا لقرائتكم محافظ تنومة يعلن إطلاق مركزها الإعلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجه محافظ محافظة تنومة، الأستاذ مسفر بن حامد آل محضي، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بمناسبة إطلاق المركز الإعلامي للمحافظة، منوهًا بالدعم الذي تحظى به المحافظة من قبل القيادة الرشيدة وبمتابعة وتوجيه مستمرين من سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه.

وأشاد آل محضي بالدور الإيجابي والريادي للإعلام في نقل الصورة الجميلة للمحافظة وكذلك متابعة جميع المناشط والفعاليات التي تنفذها الجهات المختلفة بالمحافظة، وكذلك دور الإعلام في إيصال احتياج المحافظة وحلقة الوصل بين متابعات الخليج 365 والمسؤول وكذلك دوره الكبير في التسويق السياحي والاستثماري في جذب المستثمرين وخاصة أن تنومة تزخر بوجود العديد من الإعلاميين الذين تميزوا على مستوى الوطن العربي.

وقدم آل محضي شكره لكل من ساهم في إنشاء المركز سواء بمقترح أو جهد، داعيًا المولى أن يبارك في جهود القائمين عليه لتأدية المهام المنوطة بهم على أكمل وجه في سبيل خدمة تنومة وسكانها.

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