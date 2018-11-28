شكرا لقرائتكم تنفيذ فرضية إطفاء وإخلاء وإنقاذ بتقنية أحد رفيدة بمشاركة الجهات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تم صباح اليوم الأربعاء تنفيذ فرضية الإطفاء والإخلاء والإنقاذ، وذلك بمقر فرع الكلية التقنية بأحد رفيدة.

وتأتي هذه الفرضية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بأحد رفيدة للوقوف على مدى جاهزية الجهات الحكومية المعنية، وتذليل المعوقات التي قد تعيق التعامل مع مثل هذه الحالات، هذا وقد شاركت في هذه الفرضية كل من إدارة الدفاع المدني والشرطة والدوريات الأمنية والمرور ومستشفى أحد رفيدة ووحدة الكهرباء ومكتب التعليم وخدمات المياه والهلال الأحمر وبلدية أحد رفيدة، إضافة إلى الكلية التقنية.

من جانبه عبر سعادة محافظ أحد رفيدة، الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح، عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في هذه الفرضية، كما قدم شكره الخاص لمنسوبي الكلية التقنية بأحد رفيدة، وعلى رأسهم سعادة المشرف على الكلية الأستاذ سعيد آل جلال؛ لإنجازهم للمهمة بوقت قياسي.

كما تحدث قائد المهمة ومدير العمليات، العقيد علي آل مالح، على أهمية إقامة مثل هذه التجارب الفرضية لما تحققه من فوائد كبيرة، حيث تكتسب الخبرة والقدرة على التعامل الأمثل مع الحالات الطارئة كالحرائق وما شابهها، والتي تستوجب التدخل السريع بكفاءة وفاعلية، وفي النهاية قام سعادة المحافظ بتكريم الجهات المشاركة في هذه الفرضية.

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