شكرا لقرائتكم الهيئة العامة للرياضة تنظم فعالية اليوم العالمي للمشي في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نظمت الهيئة العامة للرياضة، ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بالشراكة مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير، فعالية اليوم العالمي للمشي 2018، وذلك يوم الجمعة 22/ 3/ 1440هـ الموافق 30/ 11/ 2018م.

وتنطلق هذه الفعالية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة المجتمعية وبموافقة إمارة منطقة عسير.

وقد تم اختيار شارع الفن بأبها مقابل التأمينات الاجتماعية لإقامة هذه الفعالية من الساعة 3:30 وحتى 5:30 مساءً، بمشاركة كافة فئات المجتمع للمشاركة في اليوم العالمي للمشي لتكون انطلاقة نحو مجتمع صحي ورياضي.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.