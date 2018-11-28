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شكرا لقرائتكم الهيئة العامة للرياضة تنظم فعالية اليوم العالمي للمشي في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نظمت الهيئة العامة للرياضة، ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بالشراكة مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير، فعالية اليوم العالمي للمشي 2018، وذلك يوم الجمعة 22/ 3/ 1440هـ الموافق 30/ 11/ 2018م.
وتنطلق هذه الفعالية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة المجتمعية وبموافقة إمارة منطقة عسير.
وقد تم اختيار شارع الفن بأبها مقابل التأمينات الاجتماعية لإقامة هذه الفعالية من الساعة 3:30 وحتى 5:30 مساءً، بمشاركة كافة فئات المجتمع للمشاركة في اليوم العالمي للمشي لتكون انطلاقة نحو مجتمع صحي ورياضي.
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