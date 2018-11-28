شكرا لقرائتكم بعد 24 ساعة من زيارة ولي العهد.. تونس تعلن عن قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال مستشار للرئيس التونسي، اليوم الأربعاء: إن اتفاقيات اقتصادية مع المملكة العربية السعودية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ومن بينها اتفاق على قرض بقيمة 500 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من زيارة قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تونس، بحسب “رويترز”.

واستقبل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، صاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى وصوله تونس في زيارة رسمية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد بدأ جولة خارجية من الإمارات وأتبعها بزيارة البحرين ومصر ثم تونس، ومنها إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين.

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