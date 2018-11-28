شكرا لقرائتكم تحذيرات لأهالي المدينة من التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين وزوار المدينة المنورة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر كثير من أجزاء المنطقة، وخصوصًا الساحلية منها، بالأمطار والسيول، مما قد يعرضهم للأخطار من مساء اليوم الأربعاء الموافق 20/ 3/ 1440هـ وحتى يوم الأحد الموافق 24/ 3/ 1440هـ.

ونصح الدفاع المدني بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والحرص أثناء التنزه والاستمتاع بالأجواء الماطرة خلال الإجازة الأسبوعية وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدًا عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة والدحول والكهوف المائية الأرضية في الحرات وعدم الاقتراب من السدود لارتفاع منسوب المياه فيها مما يشكل خطرًا.

وكذلك المناطق المحيطة بالسدود والابتعاد عن الشلالات في أعالي الجبال أو الجلوس أسفلها لاحتمال انجراف التربة والصخور منها.

كما أهابت مديرية الدفاع المدني بقائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والمحافظة على أبنائهم ومتابعتهم واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأكد مدني المدينة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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